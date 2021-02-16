Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Голубой щенок» в реальности: семь дзержинских собак получили необычный окрас
Кадр из мультфильма «Голубой щенок»

«Голубой щенок» в реальности: семь дзержинских собак получили необычный окрас

Елена Фролова

Животные

Необычное исследование стартовало в Дзержинске Нижегородской области. Его участников заинтересовало, почему шерсть местных собак окрасилась в голубой цвет. Об этом сообщает «Мир 24».

— Все эти собаки находятся под наблюдением. Думаю, за ними будут присматривать дней 20, — рассказал ветеринарный врач Дмитрий Карелкин.

Уточняется, что голубой окрас получила целая стая собак в Дзержинске, состоящая из семи животных. По словам ветеринара, окрашены не только шерсть, но и кожа. Ученые взяли анализ шерсти и отправили его в лабораторию для выяснения всех причин и обстоятельств.

Необычных зверей заметили недалеко от завода, которое раньше было одним из крупнейших в регионе и выпускало, в том числе синильную кислоту. По предположениям, именно этим можно объяснить голубой цвет собак. Возможно, они испачкались остатками химвеществ.

При этом отмечается, что все члены стаи находятся в удовлетворительном состоянии, их здоровью ничто не угрожает. Собаки будут стерилизованы и привиты от бешенства.

Источник: «Мир 24»

Читайте также: Как московские волонтеры помогают животным обрести семью

исследованиеветеринарокрас
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Павел Семенов
Павел Семенов

Лучше махать лопатами во дворе, а не в интернете

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Я не хочу ничего решать, я хочу замуж за бизнесмена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грешно смеяться над больными модераторами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Показатель зрелой личности

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Эра эскортниц: чем опасны современные содержанки

Георгий Коняев
Георгий Коняев

«Три дня я молился»: очень, очень плохой трип

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: почему московский борщ лучше украинского

Все мнения
Вопрос дня
Какой объект, на ваш взгляд, должен стоять на Лубянской площади?
О проекте