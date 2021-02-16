«Голубой щенок» в реальности: семь дзержинских собак получили необычный окрас
Необычное исследование стартовало в Дзержинске Нижегородской области. Его участников заинтересовало, почему шерсть местных собак окрасилась в голубой цвет. Об этом сообщает «Мир 24».
— Все эти собаки находятся под наблюдением. Думаю, за ними будут присматривать дней 20, — рассказал ветеринарный врач Дмитрий Карелкин.
Уточняется, что голубой окрас получила целая стая собак в Дзержинске, состоящая из семи животных. По словам ветеринара, окрашены не только шерсть, но и кожа. Ученые взяли анализ шерсти и отправили его в лабораторию для выяснения всех причин и обстоятельств.
Необычных зверей заметили недалеко от завода, которое раньше было одним из крупнейших в регионе и выпускало, в том числе синильную кислоту. По предположениям, именно этим можно объяснить голубой цвет собак. Возможно, они испачкались остатками химвеществ.
При этом отмечается, что все члены стаи находятся в удовлетворительном состоянии, их здоровью ничто не угрожает. Собаки будут стерилизованы и привиты от бешенства.
Источник: «Мир 24»
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