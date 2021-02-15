Как московские волонтеры помогают животным обрести семью

Волонтер проекта «Погуляй собаку» Марина Стаднюк играет с Зинаидой — постоялицей приюта «Ника». Москвичка часто приезжает навестить свою любимицу / Фото: Элина Масимова, «Вечерняя Москва»

Волонтеры проекта «Погуляй собаку» посетили приют для бездомных животных «Ника». Добровольцы привезли необходимые для питомцев вещи и провели время с четвероногими. Корреспондент «Вечерней Москвы» присоединилась к ним.

«Погуляй собаку» — проект столичного благотворительного фонда помощи животным. Активисты регулярно посещают приюты и помогают их четвероногим жителям. Сейчас волонтеры приехали в «Нику», где на содержании находятся 240 собак и около 40 кошек. Все они живут в теплых и чистых вольерах. Говорить о том, что бездомных животных жалко, тут нельзя. Опытные волонтеры строго пресекают это.

— Жалость часто останавливает тех, кто хочет помогать, — говорит волонтер фонда Дана Ремизова. — Многие считают, что если они приедут в приют, то не выдержат этого зрелища. А я всегда говорю — стоит сделать первый шаг. После него люди начинают понимать, что здесь животные не мерзнут на улице, им не грозит опасность, все привиты и накормлены. Зачем грустить? Рано или поздно все питомцы найдут свой дом.

Прежде чем выйти на прогулку с собакой, волонтеры проходят инструктаж от сотрудника приюта Юлии Беляковой. Она рассказывает, что у каждого животного свой характер. Некоторые не любят общаться с другими питомцами. Другие же с удовольствием играют с сородичами вне вольеров.

Все эти нюансы нужно учитывать. Добровольцы могут сами выбрать себе животное. Кому-то хочется спокойного напарника для неспешной прогулки. Другие же не прочь побегать по сугробам с озорным псом.

Сотрудники приюта хорошо знают характер каждого питомца и при подборе животных учитывают пожелания.

Предприниматель Марина Стаднюк каждую субботу посещает приюты вместе с другими активистами. Она — опытный волонтер, хорошо ладит даже с самыми своевольными собаками. Марина признается, что такие поездки приносят положительные эмоции всем — и питомцам, и активистам.

— Люди охотнее выбирают социализированных собак, которые не боятся других животных, — поделилась Марина Стаднюк. — Наше общение способствует тому, чтобы животные быстрее нашли новый дом. И оно приносит радость.

Помимо выгула собак, волонтеры оказывают и другую помощь.

— Они занимаются перевозкой питомцев на выставки и фестивали, пишут тексты на сайт. Это важная вещь, на которую обычно не хватает времени. Более опытные волонтеры убирают в вольерах, — добавила Юлия Белякова.

ВАЖНО

Волонтеры проекта «Погуляй собаку» устанавливают «Добрые боксы» в разных организациях столицы и Подмосковья. Это брендированные ящики, где можно оставить «подарок» для бездомных животных — пакетик корма, ошейник, игрушку. Все эти вещи отправляют в приюты, с которыми сотрудничает фонд. Такие боксы можно найти в кафе, салонах красоты, в детских развивающих центрах и других коммерческих компаниях.

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