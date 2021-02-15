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Волонтеры за четыре месяца раздали более 168 тысяч гуманитарных наборов в Петербурге
Фото: Артем Соболев, «Вечерняя Москва»

Волонтеры за четыре месяца раздали более 168 тысяч гуманитарных наборов в Петербурге

Елена Фролова

Общество

Волонтеры Санкт-Петербурга раздали более 168 тысяч наборов гуманитарной помощи за четыре месяца. Помощь в рамках акции «#МыВместе» оказывалась многодетным нуждающимся семьям и маломобильным гражданам, вынужденным самоизолироваться в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщают «Невские новости».

Добровольцы приносили одиноким пожилым людям, многодетным семьям и лицам с ограниченными возможностями здоровья все необходимое: сметану, творог, крупы, чай, сахар, муку, растительное масло, а также чай и печенье. Для того чтобы получить такой гуманитарный набор, нужно оставить заявку по телефону 8 (800) 200-34-11.

Волонтеры уточняют список необходимых продуктов заранее. Помимо этого, они приносят нужные лекарства. Гуманитарный набор добровольцы приносят на дом в удобное время для тех, кто обратился за помощью.

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