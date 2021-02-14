Столичный центр «Мосволонтер» проведет неделю добрых дел

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Центр «Мосволонтер» с 15 по 21 февраля проведет неделю добрых дел. Жителей столицы ждут праздничные мероприятия, тематические квизы, интерактивы, а также благотворительные акции.

Ресурсный центр «Мосволонтер» является крупнейшей организацией поддержки волонтерского движения в России. 21 февраля 2021 года исполняется семь лет со дня его основания.

— Команда сотрудников ресурсного центра всегда готова поддержать волонтеров, вдохновить и помочь реализовать идеи. День рождения «Мосволонтера» — долгожданный праздник для добровольцев города, потому что они могут сказать спасибо людям, которые каждый день координируют и поддерживают ритм жизни всего волонтерского сообщества, — рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Праздничную неделю открывает акция «Добрый диктант». После нее 17 февраля пройдет встреча в мастерской «Сундук», а 18 февраля представители бизнес-сообщества подведут итоги 2020 года в сфере корпоративной социальной ответственности в рамках встречи «Добрый завтрак».

Интерактивный развлекательный онлайн-квиз «Семь лет добрых дел» пройдет 20 февраля. Во время трансляции участники пройдут через семь интеллектуальных этапов игры.

Также те, кто неравнодушен к животным, могут принять участие в акциях «Накорми собаку» и «Сытый заяц», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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