Москвичи смогут проверить свои знания о волонтерстве на акции «Добрый диктант»

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В Москве проведут акцию «Добрый диктант», в рамках которой жители столицы смогут проверить свои знания о волонтерстве. Диктант проведут в дистанционном формате 15 февраля.

Уточняется, что участникам проекта нужно будут за 40 минут ответить на 25 вопросов, которые связаны с благотворительной и добровольческой деятельностью. Для успешного прохождения теста необходимо знать важные исторические даты, правила этики и поведения добровольца в определенной ситуации.

— Первый «Добрый диктант» — это уникальная акция, которая объединит добровольцев столицы, команду «Мосволонтера», представителей исполнительной власти города и дружественных организаций — партнеров ресурсного центра, — пояснила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Диктант пройдет в группе «Мосволонтера» в социальной сети «ВКонтакте» в 13:00, 17:00 и 20:00 часов. Под видеороликом разместят ссылку, куда участники должны будут внести информацию о себе.

— Каждый участник акции получит сертификат с количеством набранных баллов. Среди тех, кто покажет лучший результат, разыграют специальный приз. А всех, кто захочет узнать о добровольчестве больше, мы пригласим пройти одну из городских программ для начинающих волонтеров, — заявил директор ресурсного центра «Мосволонтер» Дмитрий Покровский.

Кроме того, в марте будет открыт проект «Включайся!» от центра «Мосволонтер». Его посвятят обучению начинающих добровольцев, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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