Москвичи пожертвовали более 2 миллионов рублей через сервис на mos.ru

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более двух миллионов рублей пожертвовали москвичи в благотворительном сервисе mos.ru с начала его работы. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Отмечается, что жители столицы могут самостоятельно выбрать из 30 программ ту, в помощь которой они хотят направить свои деньги. Горожане, в частности, оставляют пожертвования больным детям, людям с инвалидностью, многодетным семьям, бездомным животным и другим нуждающимся.

Благодаря собранным средствам фонд «Справедливая помощь доктора Лизы» смог оплатить реабилитацию одного из своих подопечных. По словам исполнительного директора фонда Ольги Рустамовой, на mos.ru представлены только проверенные организации. Она отметила, что это добавляет москвичам уверенности и делает работу фондов более эффективной.

Деньги жителей столицы также были направлены на покупку речевого процессора для восьмилетнего Ильи, подопечного фонда «Мелодия жизни». Уточняется, что теперь у ребенка вновь появилась возможность ходить в школу и общаться с ровесниками.

— С запуском благотворительного сервиса появился еще один очень доступный способ поддержать инициативы НКО, и для этого не нужно совершать каких-то сложных действий. Мы присоединились к сервису, чтобы рассказать о нашей деятельности как можно большему количеству москвичей, — пояснила директор благотворительного фонда социальной и информационной поддержки для детей после кохлеарной имплантации и с нарушениями слуха «Мелодия жизни» Наиля Галеева.

Она также отметила, что сервис позволил москвичам узнать о фонде, в который они могут обратиться при возникновении проблем со слухом.

Кроме того, через благотворительный сервис на портале mos.ru была оказана поддержка фонду «Дом с маяком», фонду помощи бездомным животным «Ника», фонду поддержки слепоглухих «Со-единение» и другим НКО.

Отчеты о распределении средств и реализации программы можно посмотреть в личном кабинете организаций на портале «Душевная Москва». Также информацию о ходе проекта будут ежемесячно получать все благотворители.

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