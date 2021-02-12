Курс по практической социологии запустят для сотрудников НКО

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Сеть коворкинг-центров НКО проведет курс по базовым навыкам в социологии и аналитике, которые могут помочь в работе над социальными проектами. Программу разработал Центр оценки общественных инициатив Высшей школы экономики (ВШЭ) в рамках курса «Прикладные исследования и работа с данными для НКО».

Сотрудникам НКО расскажут цикл из семи занятий, на которых отдельное внимание будет уделено опросам, изучению мнений, фокус-группам и другим полезным навыкам. После окончания курса участники начнут лучше понимать волонтеров, своих подопечных и коллег, а также получат сертификат.

— Обучающий курс, который мы устраиваем совместно с ВШЭ уже в третий раз, дает необходимые знания и умения для поиска, понимания и работы с данными на уровне базовой аналитики, а также учит самостоятельно проводить прикладные исследования, направленные на решение конкретных задач НКО, — пояснил руководитель сети коворкинг-центров НКО Павел Симаков.

Отмечается, что поводить занятия будут специалисты ВШЭ, среди которых будет Юлия Скокова, Ирина Краснопольская и Ирина Корнеева.

— Нам важно, чтобы на курс пришли те, кто замотивирован и у кого уже сформирован запрос на прикладные исследования, кто понимает, что данные помогут лучше выстроить стратегию развития организации, но не знает, как нужно их собирать, интерпретировать и, главное, использовать, — уточнила директор Центра оценки общественных инициатив Института прикладных политических исследований ВШЭ Юлия Скокова.

По ее словам, дополнительной темой курса станет создание собственного социального проекта. В его реализации сотрудникам НКО помогут специалисты ВШЭ.

Записаться на проект может любая желающая НКО столицы. Заявку необходимо оставить на странице проекта до 10 марта. Сам курс будет идти с 18 марта и до конца апреля в онлайн-формате, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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