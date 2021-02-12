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Курсы «Стартап-школы МБМ» в очном формате начнутся 1 марта
Фото: pixabay.com

Курсы «Стартап-школы МБМ» в очном формате начнутся 1 марта

Юлия Ямпольская

Город

Курсы «Стартап-школы МБМ» (ГБУ «Малый бизнес Москвы») в очном формате стартуют с 1 марта. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

В ведомстве уточнили, что во время действия ограничений, которые были связаны с пандемией коронавируса, проект полностью перевели в онлайн. Теперь участникам доступны оба формата обучения.

По словам главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, программа включает в себя 10 модулей, которые будут посвящены запуску собственного дела.

— Участники смогут детально разобрать все этапы создания и развития бизнеса на начальном этапе — от идеи проекта и разработки бизнес-модели до управления проектом и грамотного продвижения продукции на рынок, — уточнил Алексей Фурсин.

Помимо этого руководитель ведомства добавил, что в отличие от дистанционных занятий очное общение участников со специалистами и друг с другом предоставляет значительно больше возможностей для нетворкинга.

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