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Самозанятых москвичей ждет масштабный онлайн-форум
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Самозанятых москвичей ждет масштабный онлайн-форум

Анастасия Чанцева

Город

В феврале самозанятые жители столицы смогут посетить первый масштабный онлайн-форум и курсы, на которых разберут вопросы, связанные с налогом на профессиональный доход.

— В Москве зарегистрировано 479 тысяч самозанятых граждан. Согласно опросу, проведенному «Малым бизнесом Москвы», более 42 процентов этой категории клиентов учреждения считают важной мерой поддержки образовательные программы, — отметил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Онлайн-форум «Самозанятые-2021» пройдет 10 февраля, участвовать могут все желающие, но по предварительной регистрации на странице форума.

С 11 февраля москвичей ждет серия онлайн-курсов «Самозанятые — инструкция к применению». В рамках программы пройдет три вебинара, где расскажут о том, как зарегистрироваться в качестве самозанятого, объяснят, что такое налог на профессиональный доход и как работать с приложением ФНС «Мой налог», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Зарегистрироваться на вебинары можно в специальном разделе на сайте МБМ.

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