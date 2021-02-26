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Почти 600 объектов приостановили работу в Москве из-за нарушения эпидтребований
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Почти 600 объектов приостановили работу в Москве из-за нарушения эпидтребований

Анастасия Чанцева

Город

В прошлом году Роспотребнадзор приостановил работу почти 600 объектов из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

— В связи с действием в Москве режима повышенной готовности и рисками распространения новой коронавирусной инфекции CОVID-19 было проведено 19 тысяч 133 мониторинговых мероприятия с целью контроля за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности, — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что нарушения были установлены на 7 тысячах 844 объектах (41 процент от числа проверенных), 591 объект временно закрыли.

Всего в прошлом году было вынесено 12 тысяч 368 постановлений о штрафе на сумму 308,7 миллиона рублей, в том числе в виде предупреждения — 918.

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