Власти Таиланда сняли COVID-ограничения в популярных у туристов регионах

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Власти Таиланда сняли ограничения по коронавирусу в курортных провинциях. Об этом рассказали в Туристическом управлении страны.

В обновленный список включили регионы Пхукет, Лопбури, Чиангмай, Чианграй, Лампанг и Транг и другие популярные среди туристов провинции.

— Правительство Таиланда сообщило о постепенном снятии карантинных ограничений в связи с улучшением ситуации в стране. «Зеленая зона» (безопасная) теперь увеличилась с 35 до 54 провинций, — сообщили в управлении.

К работе в регионах вернутся бары, рестораны и другие развлекательные заведения. Кроме того, возобновится проведение танцевальных мероприятий, а также откроются фитнес-центры, массажные салоны и спортзалы.

Строгий въезд в Таиланд действовал для туристов почти весь 2020 год. Ограничительные меры нанесли удар по экономике страны, сообщает Интерфакс.

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