Путин и Курц обсудили вопрос поставок вакцины «Спутник V» в Австрию
Президент Российской Федерации Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц провели телефонный разговор. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщили на сайте Кремля.
Стороны обсудили вопрос поставок в Австрию российской вакцины «Спутник V». Также Путин и Курц затронули вопрос налаживания совместного производства препарата. В связи с этим стороны договорились о дальнейших плотных контактах по линии профильных ведомств двух стран.
Ранее Роспотребнадзор продлил санитарно-эпидемиологические требования по хранению вакцины «Спутник V».
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