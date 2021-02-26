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Кремль прокомментировал идею введения паспортов вакцинации в Евросоюзе
Фото: Moscow-Live

Кремль прокомментировал идею введения паспортов вакцинации в Евросоюзе

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Россия будет следить за процессом введения электронных сертификатов о вакцинации в Евросоюзе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 26 февраля.

По его словам, если проект реализуют, в Кремле проанализируют ситуацию, вероятно будут обсуждаться будущие контакты с европейцами.

— Пока об этом говорить преждевременно. Но подобные договоренности и подобное общее понимание в Евросоюзе, конечно, очень важный аспект, который нам предстоит проанализировать, — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что это довольно важная тема, но пока никаких международных договоренностей на этот счет не проводилось.

Дмитрий Песков добавил, что ситуация будет тщательно отслеживаться, сообщает РИА Новости.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что лидеры стран Евросоюза договорились о необходимости введения электронных сертификатов о вакцинации.

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ЕвросоюзвакцинацияКремль
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