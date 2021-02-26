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В Роспотребнадзоре сравнили ситуацию с коронавирусом в России и мире
Фото: roscongress/Антон Балашов

В Роспотребнадзоре сравнили ситуацию с коронавирусом в России и мире

Виктория Родимкина

Здоровье

Россия на сегодняшний день показывает хороший результат в прохождении эпидемиологического процесса, РФ справляется с коронавирусом значительно лучше большинства стран мира. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 26 февраля.

— Процесс эпидемический, который сегодня демонстрирует хороший результат России по прохождению всего периода пандемического подъема, значительно лучше, чем в большинстве стран мира, — сказала Анна Попова.

Она отметила, что это заслуга российских ученых и практиков. По словам главы Роспотребнадзора, вакцинация от COVID-19 в России тремя препаратами — это невероятный результат, которым можно гордиться, сообщает РИА Новости.

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