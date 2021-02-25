Роспотребнадзор продлил санитарно-эпидемиологические требования по хранению «Спутника V»

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) продлила действие санитарно-эпидемиологических требований по хранению вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Санитарно-эпидемиологические требования по хранению препарата продлены до 1 января 2022 года. Документ подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее Гватемала зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». В настоящее время препарат зарегистрирован в 37 странах мира.

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