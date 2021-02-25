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Гватемала зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Гватемала зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

Кирилл Николаев

Здоровье

Гватемала стала третьей страной в Центральной Америке, которая зарегистрировала российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в четверг, 25 февраля, рассказали в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что регистрация вакцины прошла в рамках ускоренной процедуры, сообщает РИА Новости.

В настоящее время «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (образование в составе Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте и Гондурасе.

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