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Минздрав России перерегистрировал отпускную цену на вакцину «Спутник V»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Минздрав России перерегистрировал отпускную цену на вакцину «Спутник V»

Виктория Родимкина

Здоровье

Министерство здравоохранения России перерегистрировало предельную отпускную цену на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ в четверг, 25 февраля.

Теперь цена составляет 866,81 рубля за оба компонента.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, снижение цены связано с оптимизацией процесса производства препарата, а также со значительным ростом объемов его производства для масштабной вакцинации граждан в России.

— Подчеркну, что зарегистрированная предельная отпускная цена распространяется исключительно на вакцину, применяющуюся в масштабных государственных российских программах иммунизации, — пояснил Мантуров.

Он отметил, что производство вакцины представляет собой социальный заказ государства, сообщает пресс-служба кабмина.

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