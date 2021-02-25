Минздрав России перерегистрировал отпускную цену на вакцину «Спутник V»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Министерство здравоохранения России перерегистрировало предельную отпускную цену на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ в четверг, 25 февраля.

Теперь цена составляет 866,81 рубля за оба компонента.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, снижение цены связано с оптимизацией процесса производства препарата, а также со значительным ростом объемов его производства для масштабной вакцинации граждан в России.

— Подчеркну, что зарегистрированная предельная отпускная цена распространяется исключительно на вакцину, применяющуюся в масштабных государственных российских программах иммунизации, — пояснил Мантуров.

Он отметил, что производство вакцины представляет собой социальный заказ государства, сообщает пресс-служба кабмина.

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