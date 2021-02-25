Более 110 миллионов тестов на коронавирус провели в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России за все время пандемии провели более 110 миллионов тестов на коронавирус. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в четверг, 25 февраля.

За минувшие сутки в стране провели 162 тысячи исследований на выявление инфекции. Под наблюдением врачей остаются 579 962 человека с подозрением на COVID-19.

Ранее Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации по коронавирусу в странах СНГ.

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