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Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации по коронавирусу в странах СНГ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации по коронавирусу в странах СНГ

Анастасия Чанцева

Здоровье

В Роспотребнадзоре сообщили о стабилизации ситуации со снижением новых случаев заболевания COVID-19.

В среду, 24 февраля, Роспотребнадзор обсудил текущую ситуацию с коронавирусной инфекцией в формате видеоконференции. На заседании анализировали эпидемическую ситуацию в мире и в государствах — участниках СНГ.

В странах СНГ отмечена стабильная ситуация со снижением новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Этому способствуют введенные профилактические меры, соблюдение социальной дистанции, а также старт масштабной вакцинации, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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