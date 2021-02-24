Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации по коронавирусу в странах СНГ
В Роспотребнадзоре сообщили о стабилизации ситуации со снижением новых случаев заболевания COVID-19.
В среду, 24 февраля, Роспотребнадзор обсудил текущую ситуацию с коронавирусной инфекцией в формате видеоконференции. На заседании анализировали эпидемическую ситуацию в мире и в государствах — участниках СНГ.
В странах СНГ отмечена стабильная ситуация со снижением новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Этому способствуют введенные профилактические меры, соблюдение социальной дистанции, а также старт масштабной вакцинации, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
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