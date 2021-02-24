«Принесло эффект»: врач назвала способ восстановить обоняние после COVID-19

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Профессор кафедры оториноларингологии РУДН, главный оториноларинголог международного медицинского центра «Он-клиник» Ирина Кириченко в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» объяснила, как восстановить обоняние переболевшим коронавирусной инфекцией.

— Существуют определенные методики восстановления обоняния. Применялись разные методики лечения антибактериальные препараты, топические стероиды, системная стероидная терапия, но исследования показали, что это не совсем то, что нужно. Такая простая вещь, как стимуляция периферических рецепторов — тренировка обоняния эфирными маслами, принесла эффект, — отметила врач.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Интервью с профессором кафедры оториноларингологии ФГАОУ ВО РУДН Ириной Кириченко

По ее словам, если стимулировать обоняние 15 минут в день четырьмя различными маслами, то статистика показывает однозначное улучшение.

— Можно попробовать масло корицы, ванили, ели, эвкалипта, розмарина. Много есть масел, — отметила медик.

Масло должно быть натуральным, а покупать его лучше в аптеке, добавила Кириченко. Она добавила, что некоторые пациенты используют специи, но активно дышать ими потенциально опасно, поскольку можно получить ожог слизистой носа.

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