Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Принесло эффект»: врач назвала способ восстановить обоняние после COVID-19
Фото: Pexels / Dominika Roseclay

«Принесло эффект»: врач назвала способ восстановить обоняние после COVID-19

Виктория Федотова

Здоровье

Профессор кафедры оториноларингологии РУДН, главный оториноларинголог международного медицинского центра «Он-клиник» Ирина Кириченко в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» объяснила, как восстановить обоняние переболевшим коронавирусной инфекцией.

— Существуют определенные методики восстановления обоняния. Применялись разные методики лечения антибактериальные препараты, топические стероиды, системная стероидная терапия, но исследования показали, что это не совсем то, что нужно. Такая простая вещь, как стимуляция периферических рецепторов — тренировка обоняния эфирными маслами, принесла эффект, — отметила врач.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Интервью с профессором кафедры оториноларингологии ФГАОУ ВО РУДН Ириной Кириченко

По ее словам, если стимулировать обоняние 15 минут в день четырьмя различными маслами, то статистика показывает однозначное улучшение.

— Можно попробовать масло корицы, ванили, ели, эвкалипта, розмарина. Много есть масел, — отметила медик.

Масло должно быть натуральным, а покупать его лучше в аптеке, добавила Кириченко. Она добавила, что некоторые пациенты используют специи, но активно дышать ими потенциально опасно, поскольку можно получить ожог слизистой носа.

Читайте также: Ученые рассказали о влиянии тяжелой формы COVID-19 на сердце

Видео ВМкоронавируспотеря обоняния
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Госкапитализм 2.0: в чем сила и слабость российской экономики

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Не до биатлона: когда телешоу побеждает спорт

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Приключения в столице все еще возможны

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Загадки редких археологических находок

Александр Кудрявцев
Александр Кудрявцев

Идеальное место для жизни в Москве: оцените ваш район по пяти критериям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отцы и дети: как наладить отношения в семье

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ты мужчина — вот и празднуй

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте