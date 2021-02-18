Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ученые рассказали о влиянии тяжелой формы COVID-19 на сердце
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Ученые рассказали о влиянии тяжелой формы COVID-19 на сердце

Анастасия Колоскова

Здоровье

Британские и американские ученые выявили у более половины пациентов, переболевших тяжелой формой коронавирусной инфекции, следы повреждений в сердце.

Так, в исследовании приняли участие 148 пациентов, переболевшие тяжелой формой коронавирусной инфекцией. У всех их был отмечен высокий уровень тропонина — белка, участвующего в процессе сокращения мышц, который выделяется в крови при их повреждении.

По результатам магнитно-резонансной томографии у 54 процентов пациентов (80 человек) сердечная мышца оказалась повреждена. При этом, часть повреждений были старыми, а часть — новыми, появившимися из-за COVID-19.

Отмечается, что у 39 пациентов (26 процентов) повреждения были вызваны воспалением, у 32 (22 процента) была диагностирована ишемическая болезнь сердца, еще у девяти и то, и другое.

Исследование, опубликованное в European Heart Journal, стало еще одним подтверждением уже известного ученым факта о негативном влиянии COVID-19 на сердце.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Врач рассказал, как восстановить обоняние после коронавируса

исследованиеболезни сердцакоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сто рублей, которые потрясли мир

Александр Лебзяк
Александр Лебзяк

Главное в боксе — это защита

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как бороться с одиночеством — японский рецепт

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто разлучил Лидию Федосееву-Шукшину и Бари Алибасова

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Импичиада в действии: как Дональд Трамп опять всех переиграл

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте