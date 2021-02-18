Ученые рассказали о влиянии тяжелой формы COVID-19 на сердце

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Британские и американские ученые выявили у более половины пациентов, переболевших тяжелой формой коронавирусной инфекции, следы повреждений в сердце.

Так, в исследовании приняли участие 148 пациентов, переболевшие тяжелой формой коронавирусной инфекцией. У всех их был отмечен высокий уровень тропонина — белка, участвующего в процессе сокращения мышц, который выделяется в крови при их повреждении.

По результатам магнитно-резонансной томографии у 54 процентов пациентов (80 человек) сердечная мышца оказалась повреждена. При этом, часть повреждений были старыми, а часть — новыми, появившимися из-за COVID-19.

Отмечается, что у 39 пациентов (26 процентов) повреждения были вызваны воспалением, у 32 (22 процента) была диагностирована ишемическая болезнь сердца, еще у девяти и то, и другое.

Исследование, опубликованное в European Heart Journal, стало еще одним подтверждением уже известного ученым факта о негативном влиянии COVID-19 на сердце.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Врач рассказал, как восстановить обоняние после коронавируса