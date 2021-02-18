Врач рассказал, как восстановить обоняние после коронавируса
Для того чтобы восстановить обоняние и вкус после перенесенного COVID-19, нужно тренировать рецепторы резкими запахами. Об этом рассказал врач-терапевт Сергей Леонов.
По словам медика, для этого можно использовать духи или другие раздражающие вещества, например, продукты питания с резким запахом.
Он также отметил, что скорость восстановления обоняния и вкуса после заболевания у каждого человека индивидуальна. Она зависит от его физиологических особенностей и темпов восстановления нервной ткани.
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