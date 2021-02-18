Врач раскрыла подробности переливания плазмы пациентам с коронавирусом в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

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Переливание донорской плазмы пациентам с коронавирусом проводится строго по группе крови и после трехкратной биологической пробы. Об этом рассказала заведующая отделением переливания крови городской больницы № 52 Оксана Карпова в четверг, 18 февраля.

По ее словам, пробой является введение пациенту плазмы в небольшом количестве под наблюдением медика.

— И только после того, как врач убедился, что после проведения биопробы у пациента не возникло ухудшение состояния, врач проводит собственно трансфузию плазмы, — сказала врач.

Она отметила, что перед процедурой определяется группа крови и резус-фактор пациента, после этого проводится лабораторное подтверждение. Оксана Карпова уточнила, что переливание плазмы назначают только по клиническим показателям.

Врач подчеркнула, что переливание назначается только по клиническим показаниям, передает агентство городских новостей «Москва».

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