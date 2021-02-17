Около 10 тонн плазмы с антителами к COVID-19 сдали доноры в Москве

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В столице доноры сдали уже 10 тонн плазмы с антителами к коронавирусу с апреля 2020 года. Об этом в среду, 17 февраля, рассказали в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

— Уже 10 месяцев Москва заготавливает плазму для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией: за этот период в хранилище поступило уже 10 тонн. Это стало возможным благодаря москвичам, выздоровевшим от новой инфекции, — донорами стали уже более 13 тысяч человек, — говорится в сообщении.

Отмечается, что переливание плазмы является эффективным методом лечения коронавируса. Его начали использовать в столичных больницах с апреля 2020 года. Эффект лечения достигается благодаря специфическим антителам, которые содержатся в плазме. Они помогают нейтрализовать вирус.

Донорами могут стать граждане от 18 до 55 лет, которые переболели и успели выздороветь после COVID-19. За переливание плазмы мэром столицы Сергеем Собяниным установлено вознаграждение — пять тысяч рублей. Также положена компенсация на питание в размере 1212 рублей.

Для того, чтобы стать донором, нужно обратиться на горячую линию по телефону: +7 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно с 09:00 до 19:00. Помимо этого, с подробной информацией можно ознакомиться на сайте столичного департамента здравоохранения, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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