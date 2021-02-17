Более 107,5 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Фото: permkrai.ru / Сайт губернатора и правительства Пермского края

В России за все время пандемии провели свыше 107,5 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в среду, 17 февраля.

За минувшие сутки на территории страны провели 277 тысяч тестов на COVID-19. По данным Роспотребнадзора, под наблюдением медиков в РФ остаются 611 768 человек с подозрением на коронавирус.

Ранее представитель ВОЗ в России заявила, что наступление третьей волны пандемии коронавируса в РФ не исключено.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: ВОЗ отметила расширение географии новых штаммов коронавируса