Представитель ВОЗ в России оценила вероятность третьей волны COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Наступление третьей волны пандемии коронавирусной инфекции не исключено. Такое мнение выразила во вторник, 16 февраля, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

Вуйнович напомнила, что в последнее время по всему миру отмечается снижение заболеваемости COVID-19.

Однако представитель ВОЗ отметила, что пока еще не выработался достаточный коллективный иммунитет к коронавирусу и «барьера еще нет».

— Если не будем осторожны — да, третья волна возможна. Зависит от поведения людей, — рассказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Вуйнович затруднилась ответить на вопрос о том, когда закончится пандемия коронавирусной инфекции. По ее словам, это будет зависеть от нескольких критериев.

В Москве за последние сутки от коронавируса вылечились еще 2062 человека. Число пациентов, вылечившихся от COVID-19 в городе, увеличилось до 873 898. За минувшие 24 часа в Москве выявили 1409 случаев COVID-19, госпитализированы 762 человека с таким диагнозом, скончались 60 пациентов с коронавирусом.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Врач-инфекционист заявил о риске новой волны коронавируса в апреле