Врач-инфекционист заявил о риске новой волны коронавируса в апреле

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Весенний всплеск COVID-19 в России в той или иной форме наступит в любом случае, он придется на середину апреля, а преждевременный отказ от антиковидных ограничений, в том числе и медицинских масок, грозит массовым характером заболеваемости. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

— Сейчас будет конец зимы, снизится иммунитет всего населения. Начнутся весенние ОРВИ, весенний авитаминоз, определенное депрессивное состояние, связанное и с ограничительными мероприятиями, и с экономической ситуацией, плюс отсутствие солнца. Иммунитет снизится, люди будут больше подвержены заболеванию. Соответственно, вирус даже в небольшой дозе сможет их заразить, — сообщил он.

Медик добавил, что в случае преждевременного послабления базовых ограничений, связанных с борьбой распространения коронавируса, весной в стране будет большой всплеск заболеваемости, передает РИА Новости.

Ранее вирусолог выступил против отмены масочного режима в регионах. Он также выразил надежду, что к лету пандемия коронавируса закончится.

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