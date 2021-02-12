Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Врач-инфекционист заявил о риске новой волны коронавируса в апреле
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Врач-инфекционист заявил о риске новой волны коронавируса в апреле

Юлия Курганова

Здоровье

Весенний всплеск COVID-19 в России в той или иной форме наступит в любом случае, он придется на середину апреля, а преждевременный отказ от антиковидных ограничений, в том числе и медицинских масок, грозит массовым характером заболеваемости. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

— Сейчас будет конец зимы, снизится иммунитет всего населения. Начнутся весенние ОРВИ, весенний авитаминоз, определенное депрессивное состояние, связанное и с ограничительными мероприятиями, и с экономической ситуацией, плюс отсутствие солнца. Иммунитет снизится, люди будут больше подвержены заболеванию. Соответственно, вирус даже в небольшой дозе сможет их заразить, — сообщил он.

Медик добавил, что в случае преждевременного послабления базовых ограничений, связанных с борьбой распространения коронавируса, весной в стране будет большой всплеск заболеваемости, передает РИА Новости.

Ранее вирусолог выступил против отмены масочного режима в регионах. Он также выразил надежду, что к лету пандемия коронавируса закончится.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Сошлись на весне: иммунологи спрогнозировали сроки отказа россиян от масок

врачкоронавирусограничительные меры
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва кабацкая: не требуйте долива после отстоя

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Что общего у Уинстона Черчилля с Гарри Поттером

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит привозить и дарить хлам

Ольга Киселева
Ольга Киселева

Пора вновь заняться спортом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

По полтора миллиона на брата: за что Ефремов мстит Пашаеву

Петр Бирюков
Петр Бирюков

Убрать снег, утилизировать мусор: работа не останавливается

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Все мнения
О проекте