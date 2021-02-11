Вирусолог выступил против отмены масочного режима в регионах

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Полностью отменять масочный режим в регионах, независимо от эпидситуации, пока рано. Так считает руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев, сообщает НСН.

— Для остановки пандемии нужно 60–70 процентов людей с иммунитетом по всей стране, поэтому к отмене масочного режима я отношусь настороженно. Регионы находятся не в Антарктиде, а в составе России, — отметил эксперт.

Он также добавил, что движение «инфекционного агента» сравнимо со скоростью самолета.

— Внутренние рейсы у нас активизировались, так что полная отмена масок была бы преждевременной. Спать в средстве индивидуальной защиты, конечно, не надо, но при посещении магазинов, аптек, метро маска все же необходима, — пояснил Виктор Зуев.

Он также выразил надежду, что к лету пандемия коронавируса закончится.

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