Вирусолог выступил против отмены масочного режима в регионах
Полностью отменять масочный режим в регионах, независимо от эпидситуации, пока рано. Так считает руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев, сообщает НСН.
— Для остановки пандемии нужно 60–70 процентов людей с иммунитетом по всей стране, поэтому к отмене масочного режима я отношусь настороженно. Регионы находятся не в Антарктиде, а в составе России, — отметил эксперт.
Он также добавил, что движение «инфекционного агента» сравнимо со скоростью самолета.
— Внутренние рейсы у нас активизировались, так что полная отмена масок была бы преждевременной. Спать в средстве индивидуальной защиты, конечно, не надо, но при посещении магазинов, аптек, метро маска все же необходима, — пояснил Виктор Зуев.
Он также выразил надежду, что к лету пандемия коронавируса закончится.
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