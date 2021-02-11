Маски и перец: эксперты рассказали, что поможет людям до и после коронавируса

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При выборе медицинских масок для их ношения в общественных местах следует учитывать длительность их использования. Об этом доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал ФАН.

По его мнению, в повседневной жизни все больше людей используют это средство индивидуальной защиты. Но важно помнить о нескольких моментах.

— Маски работают, когда их используют все люди. Сейчас вроде бы все больше граждан проявляют сознательность. Данные средства в основном действуют «на выход». Это значит, что они защищают других людей от вас, — отметил эксперт.

Он также пояснил, что многие из нас сами не знают, являются ли они носителями инфекции. Благодаря ношению маски человек может кашлять во время разговора с кем-то и не бояться, что передаст ему что-либо воздушно-капельным путем. Биолог также напомнил о нескольких основных правилах использования медицинских масок.

— Если она двухцветная, сине-белая, то цветной стороной нужно носить наружу. Мне попадался на глаза еще и другой вариант исполнения. Такие маски окрашены в синий и зеленый тона. Их нужно носить наружу более глянцевой стороной, — отметил Алексей Аграновский.

Кроме того, одноразовые средства индивидуальной защиты можно носить не более двух часов. Стоит поменять маску, если она измялась или намокла. При необходимости длительного ношения лучше выбирать многоразовые маски, которые можно стирать и гладить.

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Эксперт советует для скорейшего восстановления организма добавлять в пищу перец. По его словам, поврежденным клеткам сложно покинуть организм из-за слабого кровотока. Однако его можно усилить с помощью перца. Причем сгодится и красный, и черный овощ. При этом нужно учитывать особенности своего организма и не злоупотреблять.

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