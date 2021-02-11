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Врач назвала лучший способ профилактики коронавируса у пожилых
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Врач назвала лучший способ профилактики коронавируса у пожилых

Анастасия Колоскова

Здоровье

Прививка от коронавируса станет для пожилых людей лучшим способом профилактики, так как этот способ, в отличие от самоизоляции, не приведет к негативным последствиям. Об этом сообщила главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

Так, специалист отметила, что, несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом, он останется реальностью еще долгое время. Поэтому пожилым людям и их родственникам важно позаботиться о здоровье. Для этого, по словам врача, есть два пути — изоляция и вакцинация. При этом первый из них чреват рядом негативных последствий, среди которых депрессия и снижение двигательной активности.

— Поэтому второй путь — это вакцинация, — цитирует Ткачеву РИА Новости.

Медик напомнила, что испытания доказали безопасность вакцины «Спутник V» для людей старшего возраста.

Ранее представитель Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, оценивая риск заражения коронавирусом в холодную погоду, назвал вакцинацию самой эффективной мерой профилактики COVID-19.

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