Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Врач объяснил, как холодная погода влияет на риск заболеть коронавирусом
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Врач объяснил, как холодная погода влияет на риск заболеть коронавирусом

Анастасия Колоскова

Здоровье

Холодная погода увеличивает риск заболеть COVID-19 из-за переохлаждения организма и снижения иммунитета. Об этом рассказал представитель Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, стресс, вызванный переохлаждением, снижает иммунную защиту человека перед бактериями и вирусами, в том числе и коронавирусом.

— Таким образом, человек заболевает не от самого холода, а вследствие снижения иммунной защиты, — пояснил медик.

Он заметил, что в сильные морозы следует тепло одеваться и укреплять иммунитет, однако самой эффективной мерой профилактики COVID-19 Тяжельников назвал вакцинацию.

Медик уточнил, что в столице действуют более 100 прививочных пунктов в поликлиниках и других местах, а также прививку можно сделать у выездной бригады, сообщает агентство «Москва».

Ранее сообщалось, что выездные бригады вакцинации от коронавируса начали работать еще в трех столичных торговых центрах.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Участниками донорского марафона в январе стали 600 москвичей

врачморозкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Поставьте на место Железного Феликса

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Россия на Олимпиаде: когда пройдут два года унижений

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

О жизни за МКАДом расскажет кино

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Никита Масленников
Никита Масленников

Как восстановить доходы россиян

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Стратегические точки роста Москвы

Все мнения
О проекте