Врач объяснил, как холодная погода влияет на риск заболеть коронавирусом

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Холодная погода увеличивает риск заболеть COVID-19 из-за переохлаждения организма и снижения иммунитета. Об этом рассказал представитель Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, стресс, вызванный переохлаждением, снижает иммунную защиту человека перед бактериями и вирусами, в том числе и коронавирусом.

— Таким образом, человек заболевает не от самого холода, а вследствие снижения иммунной защиты, — пояснил медик.

Он заметил, что в сильные морозы следует тепло одеваться и укреплять иммунитет, однако самой эффективной мерой профилактики COVID-19 Тяжельников назвал вакцинацию.

Медик уточнил, что в столице действуют более 100 прививочных пунктов в поликлиниках и других местах, а также прививку можно сделать у выездной бригады, сообщает агентство «Москва».

Ранее сообщалось, что выездные бригады вакцинации от коронавируса начали работать еще в трех столичных торговых центрах.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Участниками донорского марафона в январе стали 600 москвичей