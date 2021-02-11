Участниками донорского марафона в январе стали 600 москвичей

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В январе 2021 года участниками марафона «Достучаться до сердец. Донорство-2021» стали 600 горожан. Еще 26 человек прошли типирование для включения в регистр доноров костного мозга. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Уточняется, что участники марафона сдали 267 литров крови. Этого хватит, чтобы помочь порядка 1602 взрослым или 3200 детям. Донорские акции провели в таких медицинских учреждениях столицы, как Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет и другие.

Проведение донорских марафонов является одним из способов обеспечить стабильность и постоянность заготовки донорской крови в городе. Новый марафон проходит в штатном режиме с соблюдением всех эпидемических норм.

По словам директора Национального фонда развития здравоохранения, заместителя председателя Координационного совета по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации Елены Стефанюк, донорский марафон проводится в столице уже в шестой раз. В 2020 году организация мероприятия осложнилась из-за пандемии коронавируса.

— Но мы оперативно перестроились: вели разъяснительную работу о мерах эпидемической безопасности, предпринятых службой крови, распределении донорских потоков с помощью предварительной записи и электронной очереди, алгоритмах получения пропуска для посещения медучреждения, — уточнила Стефанюк.

Марафон завершится в ноябре 2021 года. Чтобы принять участие, достаточно ознакомиться с положением и подать заявку на сайте акции.

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