Более трех тысяч москвичей в январе стали донорами плазмы для больных коронавирусом

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В январе более трех тысяч выздоровевших после коронавирусной инфекции москвичей сдали плазму для лечения COVID-19.

— В прошлом месяце более 3 тысяч человек сдали плазму после перенесенной коронавирусной инфекции. Это меньше, чем мы наблюдали в декабре или ноябре 2020 года, ведь январские праздники всегда вносят свои коррективы. Но мы не устаем благодарить каждого пришедшего, кто нашел время и посетил пункт сдачи плазмы. Вы помогаете многим больным справиться с инфекцией и ее тяжелыми последствиями, — отметил Андрей Буланов, ведущий научный сотрудник отдела биотехнологий и трансфузиологии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Он также сообщил, что всего за 10 месяцев в столице донорами стали более 13 тысяч человек.

Плазма с антителами к коронавирусу используется для лечения больных в среднем и тяжелом состоянии, которые находятся в больнице. Переливание плазмы проходит только по назначению врача. С помощью этой процедуры вероятность ухудшения состояния и перевода пациента на искусственную вентиляцию легких снижается почти в два раза.

Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, который переболел коронавирусом, но при этом не имеетхронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина для доноров плазмы установлены стимулирующие выплаты в размере 5000 рублей. Также доноры получают компенсацию на питание в размере 1212 рублей.

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