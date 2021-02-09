Столичные врачи вылечили от коронавируса 3554 пациента за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 3554 пациента. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 во вторник, 9 февраля.

Фото: Оперштаб

По официальным данным, всего с начала пандемии в столице выявили 947 036 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 1584 — за последние сутки. Из них госпитализированы 811 человек.

Число летальных исходов, связанных с инфекцией, выросло в столице на 73 за последние 24 часа и достигло 14 031. При этом за сутки вылечились 3554 человека, а в общей сложности — 854 725.

Ранее сообщалось, что суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве в марте может снизиться до 600 случаев в день.

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