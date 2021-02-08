Врач НИИ Склифосовского рассказал о переливании плазмы крови при COVID-19

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Одним из первых стационаров, в котором начали изучать и применять переливание плазмы в качестве потенциально эффективного метода лечения COVID-19, стал Научно-исследовательский институт скорой помощи (НИИ СП) имени Склифосовского. Об этом рассказал заведующий отделением клинической и производственной трансфузиологии и гравитационной хирургии крови Александр Костин.

По его словам, переливание начали применять в апреле 2020 года. Осенью его утвердил Клинический комитет по коронавирусу как один из методов, применяемых в комплексе терапии для лечения инфекции.

— По результатам исследования, проведенного в НИИ имени Склифосовского и в 52-й больнице, мы пришли к выводу, что трансфузия плазмы эффективна. Увеличивается шанс выжить при тяжелом течении болезни на 19 процентов, также данный метод вдвое уменьшает риск ухудшения состояния пациента и переход на ИВЛ, — уточнил Костин.

На данный момент многим интересно, могут ли сделать прививку от коронавируса доноры антиковидной плазмы. На данный момент специалисты занимаются поиском ответа на этот вопрос. С учетом того, что при применении препарата «Спутник V» у пациента вырабатывается высокий титр вируснейтрализующих антител, существует вероятность того, что в скором времени донорами смогут стать и прошедшие вакцинацию.

Как отметил врач, терапевтический эффект от переливания плазмы достигается за счет того, что в плазме содержатся специфические антитела, помогающие нейтрализовать вирус. Стать донором плазмы могут выздоровевшие после коронавируса люди в возрасте от 18 до 55 лет, весом более 50 килограммов. После появления первых симптомов COVID-19 должно пройти пять недель.

Наличие и сохранение титров антител к коронавирусу по истечении времени после выздоровления — индивидуальная особенность, уточнил специалист. Если количество антител после болезни продолжит оставаться на высоком уровне, а донор не будет иметь медицинских противопоказаний, в таком случае плазму можно сдавать до 20 раз в год, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

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