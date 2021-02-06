Статистик спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в Москве до 600 случаев в сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве в марте может снизиться до 600 случаев. Об этом в субботу, 6 февраля, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Тавадян напомнил, что 24 декабря 2020 года в Москве было выявлено 8,2 тысячи заболевших COVID-19, а 4 февраля текущего года показатель снизился уже до 2095 случаев.

– Ожидается, что цифры Москвы снизятся до около 600 человек в день, что будет в марте, – отметил специалист.

В среднем по стране число выявленных случаев коронавируса в январе текущего года уменьшилось на 20 процентов в сравнении с показателем декабря 2020 года, а в Москве сокращение составляет 41 процент, указал Тавадян.

Еще в 21 субъекте РФ заболеваемость COVID-19 снизилась на 25 процентов, рассказал статистик в интервью РИА Новости.

Ранее сообщалось, что за сутки в Москве выявлено 2032 новых случая коронавируса, число госпитализированных составило 962 человека, скончался 71 пациент. При этом столичные врачи вылечили еще 4664 пациента от коронавируса.

В мире с начала пандемии число случаев COVID-19 превысило 104,8 миллиона, скончались от коронавируса 2,28 миллиона человек.

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