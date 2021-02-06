Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Статистик спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в Москве до 600 случаев в сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Статистик спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в Москве до 600 случаев в сутки

Татьяна Плотникова

Общество

Суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве в марте может снизиться до 600 случаев. Об этом в субботу, 6 февраля, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Тавадян напомнил, что 24 декабря 2020 года в Москве было выявлено 8,2 тысячи заболевших COVID-19, а 4 февраля текущего года показатель снизился уже до 2095 случаев.

– Ожидается, что цифры Москвы снизятся до около 600 человек в день, что будет в марте, – отметил специалист.

В среднем по стране число выявленных случаев коронавируса в январе текущего года уменьшилось на 20 процентов в сравнении с показателем декабря 2020 года, а в Москве сокращение составляет 41 процент, указал Тавадян.

Еще в 21 субъекте РФ заболеваемость COVID-19 снизилась на 25 процентов, рассказал статистик в интервью РИА Новости.

Ранее сообщалось, что за сутки в Москве выявлено 2032 новых случая коронавируса, число госпитализированных составило 962 человека, скончался 71 пациент. При этом столичные врачи вылечили еще 4664 пациента от коронавируса.

В мире с начала пандемии число случаев COVID-19 превысило 104,8 миллиона, скончались от коронавируса 2,28 миллиона человек.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: ВОЗ: Число привившихся от COVID-19 в мире превысило количество заболевших

мнение экспертаМосквакоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Некоторым лучше вообще не иметь детей

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Российское кино всегда виновато

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Встречаемся теперь не только дистанционно

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Водка, лодка и кувалда: записки старого моремана

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Все мнения
О проекте