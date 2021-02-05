ВОЗ: Число привившихся от COVID-19 в мире превысило количество заболевших

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Число привившихся от коронавирусной инфекции в мире превысило количество заболевших. Об этом в пятницу, 5 февраля, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, с одной стороны, это хорошая новость, так как за короткое время от коронавируса было привито большое число людей. Однако больше трех четвертей этих вакцинаций приходятся всего на 10 стран, где аккумулировано почти 60 процентов глобального ВВП.

Гебрейесус отметил, что еще почти 130 стран с общим населением 2,5 миллиарда человек пока не получили даже первую дозу вакцины. Он призвал государства, которые уже провели вакцинацию наиболее уязвимой части населения и медицинских работников, поделиться с другими странами излишками препаратов, сообщает РИА Новости.

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