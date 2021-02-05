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Республика Сербская одобрила применение российской вакцины «Спутник V»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Республика Сербская одобрила применение российской вакцины «Спутник V»

Кирилл Николаев

Здоровье

Республика Сербская (образование в составе Боснии и Герцеговины — Прим. «ВМ») одобрила применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в Twitter-аккаунте разработчиков препарата.

Отмечается, что Министерство здравоохранения Республики Сербской зарегистрировало российскую вакцину «Спутник V».

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком 21 день. В настоящее время вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.

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Читайте также: Сербия может начать собственное производство вакцины «Спутник V» до конца года

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