Республика Сербская одобрила применение российской вакцины «Спутник V»

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Республика Сербская (образование в составе Боснии и Герцеговины — Прим. «ВМ») одобрила применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в Twitter-аккаунте разработчиков препарата.

Отмечается, что Министерство здравоохранения Республики Сербской зарегистрировало российскую вакцину «Спутник V».

Ministry of Health of Republika Srpska approves #SputnikV vaccine pic.twitter.com/b6zJ3WDpHI — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 5, 2021

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком 21 день. В настоящее время вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Сербия может начать собственное производство вакцины «Спутник V» до конца года