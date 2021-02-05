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Сербия может начать собственное производство вакцины «Спутник V» до конца года
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Сербия может начать собственное производство вакцины «Спутник V» до конца года

Кирилл Николаев

Здоровье

Сербия рассчитывает начать собственное производство вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» до конца 2021 года. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

— Сербия будет инвестировать столько, сколько необходимо, чтобы начать домашнее производство российской вакцины «Спутник V» до конца года, — цитирует Вучича газета The Guardian.

По данным издания, предположительно, на следующей неделе в Сербию прибудет группа российских специалистов. С коллегами из Сербии они обсудят местное производство вакцины от коронавируса.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком 21 день. В настоящее время вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.

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