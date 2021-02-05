Сербия может начать собственное производство вакцины «Спутник V» до конца года

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Сербия рассчитывает начать собственное производство вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» до конца 2021 года. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

— Сербия будет инвестировать столько, сколько необходимо, чтобы начать домашнее производство российской вакцины «Спутник V» до конца года, — цитирует Вучича газета The Guardian.

По данным издания, предположительно, на следующей неделе в Сербию прибудет группа российских специалистов. С коллегами из Сербии они обсудят местное производство вакцины от коронавируса.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком 21 день. В настоящее время вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.

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