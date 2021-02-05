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ЮАР ведет консультации с Россией о возможном использовании «Спутника V»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

ЮАР ведет консультации с Россией о возможном использовании «Спутника V»

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Правительство ЮАР ведет консультации с Россией на предмет возможного использования в стране вакцины «Спутник V». Об этом в пятницу, 5 февраля, заявил министр здравоохранения республики Звелини Мкизе.

По его словам, в настоящее время никаких документов об использовании в ЮАР российской вакцины не подписано. Ученые и исследователи из ЮАР считают впечатляющими результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины препарата, которые были опубликованы в журнале Lancet, сообщает ТАСС.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день. В настоящее время вакцина «Спутник V» также зарегистрирована в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.

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