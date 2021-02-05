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Боррель выразил надежду на сертификацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе
Фото: European Union 2014 / European Parliament

Боррель выразил надежду на сертификацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе

Ростислав Зубков

Внешняя политика

В Евросоюзе надеются на то, что европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать российскую вакцину от коронавируса для использования на своей территории. Об этом Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве 5 февраля.

— Для нас это будет хорошей новостью, поскольку, как вы знаете, у нас вакцин не хватает и дополнительный источник их поставки только приветствуется, — приводит РИА Новости слова европейского дипломата.

Он поздравил Россию с созданием вакцины «Спутник V» и назвал ее появление «полезным для всего человечества». По словам Борреля, разработка новых препаратов дает больше инструментов для борьбы с пандемией.

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