Макрон оценил публикацию журнала The Lancet о вакцине «Спутник V»

Фото: kremlin.ru / Официальный сайт президента РФ

Париж положительно оценил публикацию научного журнала The Lancet о российской вакцине от коронавирусной инфекции. Мнением по этому поводу поделился президент Франции Эммануэль Макрон.

В ходе беседы с экспертами исследовательского центра Атлантического совета французский лидер прокомментировал новые данные по вакцине «Спутник V».

— Благодаря The Lancet у нас теперь больше информации о том, что касается российской вакцины «Спутник V» и готовности России зарегистрировать ее в Европе, — приводит ТАСС слова политика.

Напомним, во вторник, 2 февраля, The Lancet обнародовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины «Спутник V». Материалы подтверждают эффективность препарата (91,6 процента) и его безопасность. Антитела к COVID-19 после прививки были выявлены у 98 процентов добровольцев.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Макрон призвал к диалогу с Россией ради мировой стабильности