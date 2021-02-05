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Макрон оценил публикацию журнала The Lancet о вакцине «Спутник V»
Фото: kremlin.ru / Официальный сайт президента РФ

Макрон оценил публикацию журнала The Lancet о вакцине «Спутник V»

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Париж положительно оценил публикацию научного журнала The Lancet о российской вакцине от коронавирусной инфекции. Мнением по этому поводу поделился президент Франции Эммануэль Макрон.

В ходе беседы с экспертами исследовательского центра Атлантического совета французский лидер прокомментировал новые данные по вакцине «Спутник V».

— Благодаря The Lancet у нас теперь больше информации о том, что касается российской вакцины «Спутник V» и готовности России зарегистрировать ее в Европе, — приводит ТАСС слова политика.

Напомним, во вторник, 2 февраля, The Lancet обнародовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины «Спутник V». Материалы подтверждают эффективность препарата (91,6 процента) и его безопасность. Антитела к COVID-19 после прививки были выявлены у 98 процентов добровольцев.

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вакцинаФранцияЭммануэль Макрон
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