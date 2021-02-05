Макрон призвал к диалогу с Россией ради мировой стабильности

Фото: kremlin.ru / Официальный сайт президента РФ

Всеобъемлющий диалог с Россией необходим ради поддержания глобальной стабильности. С таким заявлением в четверг, 4 февраля, выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

По словам французского лидера, без диалога невозможно обеспечить стабильность, поэтому несмотря на существующие расхождения, всеобъемлющий диалог с Россией необходим.

Макрон также указал, что «Россия является частью Европы, в том числе с точки зрения истории и географии», поэтому «невозможно поддержать мир в Европе, если не вести переговоры с Россией».

Президент Франции призвал создать механизмы для ведения диалога с Россией, в частности, в сфере кибербезопасности, по урегулированию ситуации в Белоруссии и на Украине, по контролю над вооружениями.

— Как европеец я хочу, чтобы такие дискуссии велись между Европейским союзом, Россией, США и, возможно, Китаем. Нам нужны широкие дискуссии, — подчеркнул Макрон.

Французский лидер выразил намерение добиться созыва саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания) для «достижения определенного взаимодействия между этими странами», сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США продолжат контакты по инициативе российского лидера Владимира Путина по встрече лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН. С таким предложением Владимир Путин выступил в июне 2020 года.

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