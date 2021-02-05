За минувшие сутки в столице выявлено 2032 случая коронавируса

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

За прошедшие 24 часа в Москве выявлено 2032 случая COVID-19. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице в Telegram-канале.

Отмечается, что всего на сегодняшний день выявлено 3 934 606 случаев коронавируса в 85 субъектах России. За весь период пандемии зафиксировано 75 732 летальных исхода, вылечилось 3 413 495 человек.

Ранее стало известно, что с начала пандемии число случаев COVID-19 в мире превысило 104,8 миллиона, скончались от коронавируса 2,28 миллиона человек.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Гинцбург: К середине 2021 года 60 процентов россиян смогут вакцинироваться от COVID-19