Число случаев COVID-19 в мире достигло 104,8 миллиона с начала пандемии

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

С начала пандемии число случаев COVID-19 в мире превысило 104,8 миллионов, скончались от коронавируса — 2,28 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса в США на утро пятницы, 5 февраля.

За сутки в мире появилось 2 282 535 новых пациентов с коронавирусом. За этот же период выздоровело более 75 миллионов человек.

Больше всего новых больных коронавирусам выявлено в США. Согласно статистическим данным, в стране 26 676 957 человек с COVID-19, от вируса скончались 455 738 пациентов, излечились — более 16 миллионов человек.

На втором месте находится Индия, где зафиксировано 10 802 591 случаев коронавируса. В стране вылечились от COVID-19 10,4 миллиона человек, скончались — 154 823 пациентов.

Третье место занимает Бразилия, где с начала пандемии зарегистрировали 9 396 293 пациентов с коронавирусом. Вылечились от COVID-19 более 8,3 миллиона человек, умерли — 228 795 человек.

По данным портала Worldometer на утро 5 февраля, коэффициент смертности на 1 миллион человек от населения планеты составил 294,4, сообщает Интерфакс.

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