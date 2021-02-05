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Более четырех тысяч пациентов вылечились от коронавируса за сутки в Москве
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Более четырех тысяч пациентов вылечились от коронавируса за сутки в Москве

Ксения Монахова

Город

Столичные врачи вылечили еще 4664 пациента от коронавируса за минувшие сутки. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве в Telegram-канале.

Уточняется, что за сутки выявлено 2032 новых случая коронавируса, число госпитализированных составило 962 человека, скончался 71 пациент.

Всего за время пандемии в Москве выявлено 939 482 случая COVID-19. Из них вылечились 839 832 пациента. Случаев летального исхода — 13 772.

Более четырех тысяч пациентов вылечились от коронавируса за сутки в МосквеФото: Оперштаб

Ранее стало известно, что с начала пандемии число случаев COVID-19 в мире превысило 104,8 миллиона, скончались от коронавируса 2,28 миллиона человек.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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