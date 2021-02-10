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Административно-деловой центр в Коммунарке обеспечит рабочими местами более 30 тысяч человек
коммуникационный коллектор

Административно-деловой центр в Коммунарке обеспечит рабочими местами более 30 тысяч человек

Анастасия Колоскова

Город

Более 30 тысяч новых рабочих мест будут созданы в административно-деловом центре (АДЦ) в поселке Коммунарка. Об этом сообщил департамент развития новых территорий города Москвы.

Уточняется, что на его территории АДЦ возведут около 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости, которая будет включать общественную, деловую и жилую застройки, а также социальные объекты. Здесь появятся разветвленная улично-дорожная сеть, будет организовано масштабное парковочное пространство. Помимо этого, будут построены станции метро и транспортно-пересадочные узлы.

Проект будет реализован в течение 10–15 лет.

— По масштабам проект АДЦ можно сравнить с деловым центром «Москва-Сити», — цитирует слова главы департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина официальный сайт мэра столицы.

Он назвал АДЦ в Коммунарке самой перспективной точкой роста ТиНАО.

Напомним, что строительство административно-делового центра ведется в семи километрах от МКАД между Калужским шоссе и поселком Коммунарка.

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