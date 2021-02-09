Новый детский сад с разноцветными окнами построят в Коммунарке
Детский сад на 350 мест, здание которого украсят разноцветные оконные рамы, построят в Коммунарке. Соответствующий проект одобрила Москомархитектура.
Уточняется, что площадь садика, который появится по улице Фитаревской поселения Сосенского, составит 5200 квадратных метров. В нем разместятся 14 групп.
В здании предусмотрены три надземных этажа и один подземный. В нем также разместится музыкальный зал, два физкультурных зала, буфет, столовая, медицинский блок и другие помещения.
На прилегающей территории будут оборудованы игровые площадки с навесами для прогулок.
Добавляется, что на белом фасаде здания яркими акцентами станут оконные рамы красного и салатового цвета, а также выступающие серые входные группы.
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