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Новый детский сад с разноцветными окнами построят в Коммунарке
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Новый детский сад с разноцветными окнами построят в Коммунарке

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, посёлок Коммунарка, Фитарёвская улица, 9А Карта всех событий

Детский сад на 350 мест, здание которого украсят разноцветные оконные рамы, построят в Коммунарке. Соответствующий проект одобрила Москомархитектура.

Уточняется, что площадь садика, который появится по улице Фитаревской поселения Сосенского, составит 5200 квадратных метров. В нем разместятся 14 групп.

В здании предусмотрены три надземных этажа и один подземный. В нем также разместится музыкальный зал, два физкультурных зала, буфет, столовая, медицинский блок и другие помещения.

На прилегающей территории будут оборудованы игровые площадки с навесами для прогулок.

Добавляется, что на белом фасаде здания яркими акцентами станут оконные рамы красного и салатового цвета, а также выступающие серые входные группы.

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детский садстроительствоКоммунарка
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