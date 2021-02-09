Два жилых дома с поликлиникой построят в подмосковных Люберцах

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Строительство двух многоквартирных домов начнут в городском округе Люберцы. Извещение о возведении объектов поступило в подмосковный Главгосстройнадзор. Об этом сообщает «Радио 1».

— Надзорное ведомство будет следить за возведением объектов. Там уже сформировали график проверок и назначили ответственного инспектора, — рассказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Общая площадь двух корпусов составит свыше 45 тысяч квадратных метров. Здания будут насчитывать по 25 этажей. Всего здесь разместят 576 квартир. Кроме того, в одном из корпусов построят детскую поликлинику, рассчитанную на 100 посещений в смену.

На данный момент на участке идут подготовительные работы. Ожидается, что объекты сдадут в эксплуатацию в четвертом квартале 2022 года.

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