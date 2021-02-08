Почти 80 семей переедут по программе реновации в Восточном Измайлове

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, 13-я Парковая улица, 16А Карта всех событий

В первом полугодии 2021 года планируется переселить в рамках программы реновации почти 80 семей в столичном районе Восточное Измайлово. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Как уточнил Левкин, ордера на квартиры в новостройке по адресу 13-я Парковая улица, дом 16А получат 76 семей, проживающих в пятиэтажном доме 71/25, корпус 2 на Измайловском бульваре.

Новый монолитный корпус построен по индивидуальному проекту, рассчитан на 147 квартир и введен в эксплуатацию в 2021 году. Жителям предоставят квартиры с улучшенной отделкой в полном соответствии с требованиями программы реновации. Прилегающая к дому территория будет благоустроена, во дворе появятся детские игровые комплексы и места для отдыха.

Для организации волнового переселения жителей по программе реновации в районе Восточное Измайлово выбраны четыре «стартовые» площадки площадью более 70,1 тысячи квадратных метров. На территории района подлежат переселению 53 жилых дома с общей площадью жилых помещений 172,5 тысячи квадратных метров.

Ранее Сергей Левкин рассказал, что в районе Северное Тушино в ближайшее время начнется переселение по программе реновации, в рамках которой необходимо демонтировать 60 домов. Также в районе будет построен детский сад на 350 мест, школа на 400 учащихся, поликлиника на 320 посещений в смену и физкультурно-оздоровительный комплекс.

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